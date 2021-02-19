Kağıt toplayıcılarının kanlı kavga nedeni ortaya çıktı

Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi 1659 Sokak'ta, saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılığı yaptığı öğrenilen Afganistan uyruklu iki grup arasında "bölge paylaşma" tartışması çıktı. Kağıt toplanan bölgeleri paylaşamadığı öğrenilen gruplar arasında yaşanan tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 40 kişinin karıştığı olayda 4 kağıt toplayıcısı bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Bıçaklanarak ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 4 kağıt toplayıcısından birinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, diğer üç kişinin ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan Esenyurt Emniyeti, kavgaya karıştığını tespit ettiği 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili yürütülen çalışmaların devam ettiği ifade edildi.