Kırsal mahallelerdeki çöpler toplanmaya başladı

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde kırsal mahallelerin çöp toplama sorunu Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatıyla çözüme kavuştu.

Bir süre önce muhtarlarla bir araya gelen Başkan Çakmak, kırsal mahalle sakinlerinin taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.



Temizlik İşleri Müdürlüğünce başlatılan çalışmaların ardından belirli periyotlarla kırsal mahallelere giden temizlik ekipleri, toplanan çöpleri ilçe merkezindeki katı atık merkezine taşıyor.



İlçenin merkezi ve kırsalıyla bir bütün olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, muhtarların çöplerin toplanması talebinin karşılandığını söyledi.



Kırsal mahallelerde de çöplerin toplanması için ekiplerin çalışmalara başladığını belirten Başkan Çakmak şu ifadeleri kullandı: "Ekiplerimiz, kırsal mahallelerimizin daha temiz bir ortama kavuşması adına oluşturulan çöp toplama alanları ve okullara bırakılan konteynırları düzenli olarak kontrol ediyor. Mahalle sakinlerimizin taleplerini karşıladığımız gibi bizim de kendilerinden bu konuda bir talebimiz var. Çöplerini belirlenen alanlara bırakarak kendi sağlıklarını korumalarının yanı sıra mahallelerinin de temiz kalmasını sağlayabilirler. Bununla birlikte ekiplerin çöpleri tek alandan toplamalarına da yardımcı olabilirler" dedi.



Çakmak ayrıca muhtarlardan gelen taleplerin çözümü konusunda sabırlı olmaları gerektiğini ve taleplerin zaman içinde çözüme kavuşturulacağını söyledi.



Çöpleri toplanan mahalle sakinleri Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür etti.