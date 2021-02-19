Kısmetin böylesi... Oltaya takılan balığı görenler gözlerine inanamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tekne ile olta balıkçılığına çıkan Hilmi Erkuş olta ile 85 kilo ağırlığında orkinos balığı yakaladı. Kuaför Erkuş, önceki gün arkadaşları ile birlikte tekne ile balık avına çıktı. Aytap mevkisinde bulunan Marina'nın 18 kilometre açığında Erkuş'un oltasına dev orkinos vurdu. Erkuş ve arkadaşları balığı tekneye çekmek için çalışma başlattı.

YORARAK ÇEKTİK

Hilmi Erkuş, dev orkinos balığını tekneye 2 saat mücadelenin ardından çektiklerini söyledi. Bugüne kadar yakalana en büyük orkinos bağlı olduğunu da belirten Erkuş, "Balık çok güçlü idi. Bir ara oltaları kesmeyi bile düşündük. Ancak yorarak balığı tekneye çekmeyi başardık. Alanya'da olta ile yakalanan en büyük orkinos balığı" dedi. Erkuş balığı arkadaşları ile paylaştıklarını kaydetti.

