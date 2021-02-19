Misinanın Sultanları! Usta balıkçılara taş çıkardılar

Pandemi döneminde evde durmaktan bunalan vatandaşlar, bu süreci atlatabilmenin farklı yollarını ararken, bu sürecin en çok cefasını çeken ev hanımları ise olta balıkçılığına merak sardı. Daha önceki yıllarda babası ile gittiği bir tatil beldesinde karşılaştığı tekne turu işine girmeye karar veren Oya Aydoğan, Gemlik'te bir tekne turu satın aldı. Yasal işlemlerin ardından suya açılan teknenin ilk konukları ise kendisi gibi ev hanımları oldu.





TEKNEYİ PANDEMİYE UYGUN DÜZENLEDİ



Tekne turları için gereken tüm yasal işlemleri ve kaptanlık belgesini aldıktan sonra satın aldığı tekneyi sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleyen Oya Aydoğan, sadece hafta içi ve günde iki kez tur düzenlemeye başladı. Teknenin ilk deniz turunda kendisi gibi ev hanımlarını konuk eden Aydoğan, kadınların olta balıkçılığındaki hünerlerine de hayran kaldı.





BOL BOL HAMSİ VE İSTAVRİT TUTTULAR



Pandemi döneminde evde çok fazla sıkıldıklarını ifade eden kadınlar. kişi başı 70 TL'den düzenlenen ve kaptanı kadın olan tura katıldı. Marmara Denizinde oltalarını suya atan ev hanımları en çok hamsi ve istavrit balığı yakaladı.





YASAL BOYUTLARA UYDULAR



Değme usta balıkçılara taş çıkartan kadınlar, tutlması yasak olan küçük balık boylarına da dikkat etti. Oltalarına takılan yasal boyutta olmayan balıkları titizlikle tekrar suya bırakan ev hanımları, kendilerine adeta bir terapi gibi gelen balık turuna aralıklarla katılacaklarını ifade etti