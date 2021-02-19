Müjde bekleniyor! Öğretmen atama takvimi belli oldu mu, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?

Öğretmen atama takvimi ve sözleşmeli öğretmenlik başvuruları için binlerce vatandaş MEB'den gelecek son dakika açıklamasına kilitlenmiş durumda. Bakan Selçuk'un konuyla alakalı olarak yaptığı son açıklamada yakın zamanı işaret etmesi konuyla ilgili olarak beklentileri arttırdı. "Öğretmen atama takvimi belli oldu mu, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor?" soruları bu noktada yanıt aramaya devam ediyor. 2021 Öğretmen atama takvimi kısa zaman içerisinde MEB tarafından açıklanacak.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her yıl Bakanlık tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda kontenjanların şekillenmesiyle açıklanan öğretmen atama takvimi, bu sene de binlerce eğitimcinin merak konusu haline geldi. Atanmayı bekleyen öğretmenler bu noktada açıklanacak olan takvimin detaylarını merak ederken henüz bu konuyla alakalı herhangi bir tarih ise verilmedi.