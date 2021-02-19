Müjde bekleniyor! Öğretmen atama takvimi belli oldu mu, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?

Öğretmen atama takvimi ve sözleşmeli öğretmenlik başvuruları için binlerce vatandaş MEB'den gelecek son dakika açıklamasına kilitlenmiş durumda. Bakan Selçuk'un konuyla alakalı olarak yaptığı son açıklamada yakın zamanı işaret etmesi konuyla ilgili olarak beklentileri arttırdı. "Öğretmen atama takvimi belli oldu mu, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor?" soruları bu noktada yanıt aramaya devam ediyor. 2021 Öğretmen atama takvimi kısa zaman içerisinde MEB tarafından açıklanacak.
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Her yıl Bakanlık tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda kontenjanların şekillenmesiyle açıklanan öğretmen atama takvimi, bu sene de binlerce eğitimcinin merak konusu haline geldi. Atanmayı bekleyen öğretmenler bu noktada açıklanacak olan takvimin detaylarını merak ederken henüz bu konuyla alakalı herhangi bir tarih ise verilmedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ataması ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Takvimin henüz belirlenmediğine değinen Ziya Selçuk, "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Seçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ayrıca, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra brans dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa patlaşırdık" ifadelerini kullandı.
2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı. İşte 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları...
Sınıf öğretmenliği ataması 2831,
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,
İngilizce öğretmeni ataması 1739,
Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,
İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.