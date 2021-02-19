Muş’ta diyaliz hastası yaşlı kadın için seferber oldular! 2 metre karla mücadele

Muş'un Yukarı Yongalı Köyü'nde evde mahsur kalan yaşlı hasta için, İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Kente merkezinden 50 kilometre uzaklıktaki Yukarı Yongalı Köyü'nde kar yağışı ve fırtına nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Köyde mahsur kalan diyaliz hastası 70 yaşındaki Zeliha Özçelik için Özel İdare ve sağlık ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 2 metre kar kalınlığı olan köye ulaşa ekipler, yaklaşık 2 saatlik uğraş sonucu diyaliz hastası Zeliha Özçelik'i evinden alarak, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Kar yağışı nedeniyle yollarının kapandığını ifade eden hastanın eşi Salih Özçelik, "Eşim bugün diyalize girecekti.

Yolumuz kapalı olduğu için servis gelemedi. Kar çok yağdı. Sağ olsun il özel idaresi ekiplerine telefon açtık geldiler. Eşimi ambulansa aldılar ve müdahale ettiler. Gerçekten devletimiz bize büyük fedakârlık yapıyor. Yollarımız sık sık kapandığı için devlet her ortamda bize yardımcı oluyor. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu. Annesinin diyaliz hastası olduğunu ve mutlaka diyalize girmesi gerektiğini kaydeden Köy Muhtarı Suphi Özçelik de, "Annem diyaliz hastası. Akşamdan beri yollar kapalıydı. Sağ olsun ekipler yolu açtı. 112 Acil Servis ekipleri geldi. Annemi alıp Muş Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Allah devletimizin eksiliğini vermesin" dedi.