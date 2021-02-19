Muş'ta inanılmaz olay! Midelerine gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar!

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor.

Midesinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi, polisin dikkati sayesinde yakalandı | Video

KONTROLDEN GEÇİRDİKTEN SONRA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

17 Şubat 2021 tarihinde 2 şüpheli şahıs otobüsten indikleri sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, üst araması yaptığı 2 kişide uyuşturucu maddeye rastlamazken, şüpheli ve tedirgin hareketleri sonucu şahıslar Muş Devlet Hastanesine götürülerek beden röntgeni kontrollerinden geçirildi.

MİDESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKAN ZANLILAR TUTUKLANDI

Kontrol sonrası vücut boşluğunda yabancı cisimlerin olduğu belirlenen şüphelilerin midesinden 5 parça halinde 69,39 gram eroin ile 10,03 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.