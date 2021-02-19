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'da vurulan adam şaşırttı: "Bir şey yok ya, ayağıma bir mermi yedim"

Son dakika haberler... 'da ilginç bir olay yaşandı. Silahlı saldırıya uğrayan Yaşar I. (32) yaralandı. Yaşar I. hastaneye götürülürken yakınlarına, "Bir şey yok ya, ayağıma bir mermi yedim" ifadelerini kullandı. Yaralı adamın bu sözleri büyük şaşkınlık yarattı.

Giriş Tarihi: 19.2.2021 16:54 ABONE OL
Samsun'da vurulan adam şaşırttı: Bir şey yok ya, ayağıma bir mermi yedim

Son dakika... Akılalmaz olay, saat 14.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde Şeyh Zeynettin Caddesi'nde yaşandı. Yaşar I., henüz kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sol ayağından yaralanan Yaşar I. için polis ve sağlık ekipleri çağırıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yaşar I., Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar I.'nın, hastaneye getirilirken kendisine ne olduğunu soran bir yakınına, "Bir şey yok ya, ayağıma bir mermi yedim" sözleri dikkat çekti. Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Samsun'da vurulan adam şaşırttı: "Bir şey yok ya, ayağıma bir mermi yedim"
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