Samsun'da vurulan adam şaşırttı: "Bir şey yok ya, ayağıma bir mermi yedim"

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yaşar I., Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar I.'nın, hastaneye getirilirken kendisine ne olduğunu soran bir yakınına, "Bir şey yok ya, ayağıma bir mermi yedim" sözleri dikkat çekti. Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.