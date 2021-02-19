Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga, 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre kavga Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Süleyman Şah Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. çıkan sözlü tartışma bir anda kavga ya dönüştü. Çocuklarında yer aldığı taşlı-sopalı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ola yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi .Olayda çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.