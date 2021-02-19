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'da taşlı sopalı kavga, 8 yaralı

'nın ilçesine bağlı Süleyman Şah Mahallesinde akraba aileler arasında taş, sopa ve bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 19.2.2021 15:08 ABONE OL
Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga, 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre kavga Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Süleyman Şah Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. çıkan sözlü tartışma bir anda kavga ya dönüştü. Çocuklarında yer aldığı taşlı-sopalı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ola yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi .Olayda çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga, 8 yaralı
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