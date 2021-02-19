Son dakika: Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt cinayetinde şoke eden detaylar! "Kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdi"

'MEĞER CELLADINI KURTARMIŞ'

Gamze Kaçar Bozkurt'un emekli öğretmen olan babası Harun Kaçar ise dün yaptığı açıklamada, "Boşanacaklardı. Araya girdik, kızım boşanmaktan vazgeçti. Damadım, geçtiğimiz günlerde silahla intihara teşebbüs etti. Kızım intihardan vazgeçirdi. Meğer celladını kurtarmış. Olaydan bir gün önce, eşimin doğum günü için tüm aile bir araya gelmiştik. Çok mutluydular. Böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Kızım uyurken başına iki el ateş etmiş. Sonra da intihar etmiş" dedi.

Kızı Gamze'nin öldürülmeden bir gün önce annesi Nurdan Kaçar için düzenlenen doğum günü etkinliğine eşi ve çocuğuyla katıldığını ve gayet mutlu bir aile tablosu çizdiklerini belirten baba Harun Kaçar, aynı gün Duraliler Mahallesi'nde yetim kalan iki çocuk için yardım topladığını da kaydetti.

Birbirini seven doktor- diyetisyen çiftin mutlu günlerinde isimlerini bileklerine dövme olarak yazdırdıkları ve sosyal medya hesaplarında bunu paylaştıkları ortaya çıktı.