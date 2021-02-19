Son dakika: Gamze Kaçar Bozkurt’un babası Harun Kaçar, SABAH’a konuştu ‘Meğer kızım celladını kurtarmış’





Meğer celladını kurtarmış. Olaydan bir gün önce, eşimin doğum günü için tüm aile bir araya gelmiştik. Çok mutluydular. Böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Kızım uyurken başına 2 el ateş etmiş. Sonra da intihar etmiş" dedi.