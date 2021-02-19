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Son dakika: Genç kadının damdan atladığı an kamerada! 'da dehşete düşüren olay!

Son dakika haberler... 'da Şahin B. isimli uyuşturucu bağımlısı şahıs, eşi Fatma B.'nin hayatını zindana çevirdi. Sürekli şiddet gören 3 çocuk annesi kadın, sinir krizi geçirerek yaşadıkları 2 katlı binanın damına çıkarak aşağı atladı. Dehşet dolu dakikalar kameralara anbean yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.2.2021 15:22 Son Güncelleme: 19.2.2021 15:49 ABONE OL
Son dakika: Genç kadının damdan atladığı an kamerada! Adana'da dehşete düşüren olay!

Edinilen bilgiye göre, olay 16 Şubat günü merkez Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi 1145 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin B. uyuşturucu kullandığı 3 çocuğunun annesi Fatma B.'ye sık sık şiddet uygulamaya başladı. Bu nedenle genç kadın 16 Şubat günü evin damına çıkarak aşağı atladı. Genç kadın vatandaşların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Koca ise bu olay üzerine evden kaçtı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Ali İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan kadının ise ayaklarının kırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan önce de Şahin B.'nin eşini darp ettiği öğrenildi.

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Son dakika: Genç kadının damdan atladığı an kamerada! Adana'da dehşete düşüren olay!
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