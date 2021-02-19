Son dakika: İş adamı Ali Rıza Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Olayın arkasından o örgüt çıktı...

Beşiktaş'ta 2018 yılının Kasım ayında mek&acir'ın sahibi Metin Temur'un, Mustafa Barışer ile ortak kumar oynattıkları kumarhaneye giden iş adamı Ali Rıza Gültekin, sonradan içeri gelen bir grubun silahlı saldırısına uğrayarak öldürülmüştü. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ali Rıza Gültekin'in oyun oynamak için gittiği Mustafa Barışer ait kumarhanede var olan borcu yüzünden öldürüldüğü iddia edilmişti. İş insanının ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Mustafa Barışer'in İstanbul'da kumar organizasyonunu yapan bir çetenin lideri olduğu belirlendi. Kumar çetesinin, kurbanlarını zaaflarından faydalanarak önce onları kumarhanelere getirdikleri, daha sonrada bu kişilerin para, gayrimenkul ve menkullerini kumar oynatarak ellerinden aldıkları tespit edildi. Borçlanan iş adamlarına yüksek faizli senetler imzalatıldığı tespit edildi.
OLAYLA İRTİSAKLI KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI
Olay günü, 34 S.. 46.. plaka sayılı siyah renkli araç ile gelip yine aynı araç ile kaçtıkları belirlenince Gültekin cinayetiyle bağlantıları olduğu tespit edilen 4'ü kadın 20 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda fişek, 1 adet kumar oynanmasında kullanılan rulet tekeri, çok sayıda rulet pulu, 3 adet boş senet, tapu fotokopileri, 2 adet kumar tahsilatının yapıldığına dair notların tutulduğu defter ele geçirildi.
İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN PLAN
Firari çete lideri ve yöneticisi iki kardeş cinayetten iki gün sonra, Tokat ili devlet hastanesinde muayene giriş kaydı yapıldığı ancak iki şahsın gerek kamera kayıtlarında, gerek tanık beyanlarında gerekse HTS raporlarında İstanbul ilinde olduğu belirlendi. Hastane güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde kayıt yaptıran şahısların yüzlerini gizlemek suretiyle şüpheli hareketlerde bulundukları görüldü ve hastane giriş kaydı yapan şahısların tespitine yönelik çalışmalar başlatıldı.
TASARLAYARAK ÖLDÜRMÜŞLER
Şüpheliler Esenyurt'ta gözaltına alınırken, savcılık tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Ali Rıza Gültekin isimli şahsın öldürülmesine iştirak eden, yardımda bulunan ve delileri saklamaya yardımcı olan Barışerler örgütünün 25 üyesine dava açıldı.
Hazırlanan iddianamede, liderliğini Mehmet Barışer ve yöneticiliğini kardeşi Mustafa Barışer' in yaptığı silahlı suç örgütü üyelerinin alacak verecek meselesi dolayısıyla talimatı ve azmettirilmesi sonrasında iş insanı Ali Rıza Gültekin'i öldüren firar durumdaki Mustafa Barışer, Rıdvan Doğan, Sergen Güler, Baran Barışer Ve Mehmet Salih Barışer isimli şahısların tasarlayarak öldürdükleri anlatıldı. 25 şüphelinin, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma, yağma, kasten adam öldürme' suçlarından hapisleri talep edildi. Örgüt lideri olarak Barışer'in silahlı bir şekilde oluşturduğu örgüt kapsamında kumarhane işletmeciliği yapma, bunun yanında tefecilik faaliyetlerinde bulunma, tefecilik ve kumar faaliyetleri konusunda insanlar üzerinde korku baskı ve tehdit yaparak kendi lehlerine sonuç almayı amaçladıkları anlatıldı. Alacak verecek meselelerinde arabuluculuk adı altında temsil ettikleri taraf lehine karşı tarafa korku ve tehditte bulunarak haksız kazanç sağladıkları Ali Rıza Gültekin'i öldürdükleri kaydedildi.