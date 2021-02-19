Son dakika: İş adamı Ali Rıza Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Olayın arkasından o örgüt çıktı...

Beşiktaş'ta 2018 yılının Kasım ayında mek&acir'ın sahibi Metin Temur'un, Mustafa Barışer ile ortak kumar oynattıkları kumarhaneye giden iş adamı Ali Rıza Gültekin, sonradan içeri gelen bir grubun silahlı saldırısına uğrayarak öldürülmüştü. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ali Rıza Gültekin'in oyun oynamak için gittiği Mustafa Barışer ait kumarhanede var olan borcu yüzünden öldürüldüğü iddia edilmişti. İş insanının ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Mustafa Barışer'in İstanbul'da kumar organizasyonunu yapan bir çetenin lideri olduğu belirlendi. Kumar çetesinin, kurbanlarını zaaflarından faydalanarak önce onları kumarhanelere getirdikleri, daha sonrada bu kişilerin para, gayrimenkul ve menkullerini kumar oynatarak ellerinden aldıkları tespit edildi. Borçlanan iş adamlarına yüksek faizli senetler imzalatıldığı tespit edildi.