Son dakika: Şehit eşine bu kötülüğü yaptılar! Devletin verdiği tazminat ile ev ve iş yeri almak isteyince...

"DEVLETİN VERDİĞİ TAZMİNAT İLE EV VE İŞ YERİ ALMAK İSTEDİM"

Şehit eşi Sultan Nur İmalı, "Bir tane çocuğum var 5 yaşında. Kocam 7'nci ayın birinde 2018 yılında Hakkari'de şehit oldu. Eşim şehit olduktan 7-8 ay sonraydı ve devletimizin bizlere verdiği tazminat ile oğlumun geleceği için ev ve bir iş yeri almak istedim. Kuzenim aracılığı ile bir inşaat firması ile anlaşma yaptık. Bana 2019 yılının 6'ncı ayında teslim edeceklerini söylediler. Fakat söyledikleri gibi yapmadılar. Kaç defa uğraştık uzlaşmak ve almak için ama sürekli bir bahanelerle ertelediler. Bizleri mağdur ettiler. Bundan dolayı da avukatıma başvurdum ve hukuki süreci başlattık" dedi.