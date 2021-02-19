Son dakika: Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı! Eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu'nun paylaşımı ağlattı

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun el sallayarak veda ettiği duygusal görüntüleri ortaya çıktı | Video



Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu'nun herkesi duygulandıran bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.



"TÜRKİYE'YE AİT ÖZEL BİRİ"

Öte yandan Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun çocukları ve torunları da ünlü psikoloğun 2,3 milyon takipçili Instagram hesabından ortak bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Biz Doğan Cüceloğlu'nun çocukları ve torunu olarak, babamızın, dedemizin kaybı için açıklamamızdır. Covid - 19 salgını sebebiyle, babamız Doğan Cüceloğlu'nun yasını sizlerle birlikte Türkiye'de tutamadığımız için çok üzgünüz. Onun sadece bizim babamız değil, tüm Türkiye'ye ait özel biri olduğunu, ülkenin dört bir yanında pek çok evde, pek çok kişinin bu kaybın üzüntüsünü paylaştığını biliyoruz.



Babamız ülkesini çok severdi; toprağını, müziğini en önemlisi insanını çok severdi. Kadın, erkek, çocuk her bir bireyinin içindeki potansiyele inanırdı. Tüm hayatını bu potansiyeli geliştirmeye adadı.