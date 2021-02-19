Üst geçitten otoyola atlayarak canına kıymıştı! Sevdiklerine 'intihar maili' gönderdiği ortaya çıktı

'ELVEDA' BAŞLIKLI İNTİHAR MAİLİ

Mailde genç adam, iş yerinde çalışan bir arkadaşının kendisine beyaz bir kağıda imza attırdığını ve yaşadıkları nedeniyle ölmeye karar verdiği yazıyordu. Mail sonrası anne Hatice S., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Oğlunun hayata bağlı biri olduğunu beyan eden acılı anne, mail sonrası oğlunun intihara teşvik edildiğini, mailde işaret ettiği çalışanın Gürkan'ın ölümünden sorumlu olduğunu ileri sürdü.