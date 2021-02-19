Üst geçitten otoyola atlayarak canına kıymıştı! Sevdiklerine 'intihar maili' gönderdiği ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Edirnekapı D-100 Karayolu'nda 39 yaşındaki Gürkan S. isimli genç, bir süre üst geçitte vakit geçirdikten sonra kendisini yola attı. O sırada yoldan geçen 34 G... 5 plakalı otomobilin üzerine düşerek yola savrulan Gürkan, hayatını kaybetti.
Genç adamın annesi durumu öğrendiğinde sinir krizi geçirdi. Oğlunun ölümünden bir süre sonra yaşadıklarını anlamaya çalışan aile, yaptıkları araştırmada genç adamın ölmeden önce sevdiklerine, 'Elveda' başlıklı bir mail gönderdiğini belirledi.
'ELVEDA' BAŞLIKLI İNTİHAR MAİLİ
Mailde genç adam, iş yerinde çalışan bir arkadaşının kendisine beyaz bir kağıda imza attırdığını ve yaşadıkları nedeniyle ölmeye karar verdiği yazıyordu. Mail sonrası anne Hatice S., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Oğlunun hayata bağlı biri olduğunu beyan eden acılı anne, mail sonrası oğlunun intihara teşvik edildiğini, mailde işaret ettiği çalışanın Gürkan'ın ölümünden sorumlu olduğunu ileri sürdü.
'OĞLUM HAYAT DOLUYDU'
Annenin ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada Gürkan'ın attığı mail incelendi. Mailde Gürkan, 'Ne yazık ki yapılmaması gereken hatalar yaptım bu hatalar ölüm ile sonuçlanacaktır.