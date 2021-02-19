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Üst geçitten otoyola atlayarak canına kıymıştı! Sevdiklerine ' maili' gönderdiği ortaya çıktı

üst geçitten kendisini otoyola atarak canına kıyan genç adamın, ölmeden bir gün önce sevdiklerine 'Elveda' başlıklı bir mail gönderdiği ortaya çıktı. Mailde, kendisine zorla bir belge imzalatıldığını bu nedenle ölmek zorunda olduğunu anlatan gencin acılı annesi, oğlunun hayata bağlı biri olduğunu ve ölümünde sorumluluğu bulunanların tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 19.2.2021 18:48 Son Güncelleme: 19.2.2021 18:55 ABONE OL
Üst geçitten otoyola atlayarak canına kıymıştı! Sevdiklerine 'intihar maili' gönderdiği ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Edirnekapı D-100 Karayolu'nda 39 yaşındaki Gürkan S. isimli genç, bir süre üst geçitte vakit geçirdikten sonra kendisini yola attı. O sırada yoldan geçen 34 G... 5 plakalı otomobilin üzerine düşerek yola savrulan Gürkan, hayatını kaybetti.

Genç adamın annesi durumu öğrendiğinde sinir krizi geçirdi. Oğlunun ölümünden bir süre sonra yaşadıklarını anlamaya çalışan aile, yaptıkları araştırmada genç adamın ölmeden önce sevdiklerine, 'Elveda' başlıklı bir mail gönderdiğini belirledi.

'ELVEDA' BAŞLIKLI İNTİHAR MAİLİ

Mailde genç adam, iş yerinde çalışan bir arkadaşının kendisine beyaz bir kağıda imza attırdığını ve yaşadıkları nedeniyle ölmeye karar verdiği yazıyordu. Mail sonrası anne Hatice S., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Oğlunun hayata bağlı biri olduğunu beyan eden acılı anne, mail sonrası oğlunun intihara teşvik edildiğini, mailde işaret ettiği çalışanın Gürkan'ın ölümünden sorumlu olduğunu ileri sürdü.

'OĞLUM HAYAT DOLUYDU'

Annenin ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada Gürkan'ın attığı mail incelendi. Mailde Gürkan, 'Ne yazık ki yapılmaması gereken hatalar yaptım bu hatalar ölüm ile sonuçlanacaktır.

Yaradan'ın bana sunduğu bu canı hak etmiyorum' yazıyordu. Genç adamın ölmeden önce attığı mail, savcılıkça soruşturulacak.

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Üst geçitten otoyola atlayarak canına kıymıştı! Sevdiklerine 'intihar maili' gönderdiği ortaya çıktı
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