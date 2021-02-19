Yangında ağır yaralanan genç kadın öldü

Dalaman'ın Ege Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede perşembe günü akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

EV KÜL OLDU

Alevlerin içinde kalan Gül Gazezoğlu, itfaiye görevlilerince kurtarılırken, ev ise kül oldu. Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, tedavisinin ardından İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan 2 çocuk annesi Gazezoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.