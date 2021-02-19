Yarın fırınlar açık mı? 20 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırın çalışma saatleri!

Ülkemizde Aralık ayından itibaren devam eden sokağa çıkma yasağı ile birlikte fırın çalışma saatleri milyonların gündemine geliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının yaklaşmasıyla birlikte fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede; marketlerde olduğu gibi fırın gibi unlu mamul satıcılarının kısıtlama sürecindeki çalışma saatleri gibi detaylara da yer verilmişti. Böylelikle yarın fırınlar açık mı sorusu yanıt buluyor ve fırın çalışma saatleri de haberimizde yer alıyor.

YARIN FIRINLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasakları devam ederken fırın çalışma saatleri merak ediliyor. 56 saat süren kısıtlama sürecinde fırınlar kısıtlamadan muaf tutulan işletmeler arasında yer alıyor. Vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor…