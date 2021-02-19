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Yarın fırınlar açık mı? 20 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağında !

Hafta içi belirli saatlerde hafta sonu tam 56 saat süren sokağa çıkma yasağı devam ederken merak ediliyor. Cumartesi ve Pazar günü ekmek, poğaça, simit gibi unlu mamül satan yerlerden alışveriş yapmak isteyenler , kaçta kapanıyor gibi sorulara yanıt arıyor. Yarın başlayacak olan hafta sonu kısıtlama öncesinde bir diğer merak edilen soru ise yarın fırınlar açık mı oluyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile fırın çalışma saatleri belli oldu.

Giriş Tarihi: 19.2.2021 13:56 ABONE OL
Yarın fırınlar açık mı? 20 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırın çalışma saatleri!

Ülkemizde Aralık ayından itibaren devam eden sokağa çıkma yasağı ile birlikte fırın çalışma saatleri milyonların gündemine geliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının yaklaşmasıyla birlikte fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede; marketlerde olduğu gibi fırın gibi unlu mamul satıcılarının kısıtlama sürecindeki çalışma saatleri gibi detaylara da yer verilmişti. Böylelikle yarın fırınlar açık mı sorusu yanıt buluyor ve fırın çalışma saatleri de haberimizde yer alıyor.

YARIN FIRINLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasakları devam ederken fırın çalışma saatleri merak ediliyor. 56 saat süren kısıtlama sürecinde fırınlar kısıtlamadan muaf tutulan işletmeler arasında yer alıyor. Vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI, EKMEK ALMAK SERBEST Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesinde şu ayrıntılar yer aldı;

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

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Yarın fırınlar açık mı? 20 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırın çalışma saatleri!
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