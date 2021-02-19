Yeni askerlik düzenlemesi Meclisten geçti! 2021 Yeni askerlik düzenlemesi nedir, maddeleri nelerdir?

İŞTE YENİ DÜZENLEMENİN MADDELERİ!

Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün gece TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Düzenlemeye göre, uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaşa çıkarıldı. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşların, 60 yaşına kadar orduya alınabilmesi mümkün hale getirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte milletvekillerinin askerlik yükümlülükleri, üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenecek.

Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi dün Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemenin öne çıkan bölümleri şöyle:

- Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak.

- Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elvermesi halinde uzman erbaşlar 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.