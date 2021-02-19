Yeni askerlik düzenlemesi Meclisten geçti! 2021 Yeni askerlik düzenlemesi nedir, maddeleri nelerdir?

Yeni askerlik düzenlemesi bugün de binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Kanun teklifi kapsamında uzman erbaşların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik maddeler bulunuyordu. Vatani görevlerini yerine getirecek olan vatandaşların da gündemine gelen bu konuyla alakalı olarak "Yeni askerlik düzenlemesi nedir, maddeleri nelerdir?" soruları da yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz gün kabul edilen askerlik düzenlemesiyle beraber milletvekillerinin askerliği ilgili de düzenleme yapıldı.
YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ NEDİR?
Uzman erbaşların uzun süredir beklediği yeni askerlik düzenlemesi binlerce vatandaşın araştırma konusu haline geldi. Yeni kararla beraber uzman erbaşların emeklilik yaşı 55'e çıkarken öte yandan sağlık astsubaylarının ise tazminatını arttırdı.
İŞTE YENİ DÜZENLEMENİN MADDELERİ!
Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün gece TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Düzenlemeye göre, uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaşa çıkarıldı. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşların, 60 yaşına kadar orduya alınabilmesi mümkün hale getirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte milletvekillerinin askerlik yükümlülükleri, üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenecek.
Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi dün Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.
Düzenlemenin öne çıkan bölümleri şöyle:
- Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak.
- Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elvermesi halinde uzman erbaşlar 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak.
- Dış kaynaktan temin edilen subaylardan ve astsubaylardan, deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.
- Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç askeri kantinlerin elektrik, su, yakacak giderleri genel bütçeden karşılanacak.
- Milli Savunma Üniversitesi ve bağlı kurumları ile TSK bünyesindeki diğer okullarda emekli kamu görevlileri, devlet memurları, emekli TSK personeli, emekli öğretim elemanları ile diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanları ders verebilecek. Bu kapsamda görevlendirilecek personel sayısı bini; ödenecek ek ders ücreti haftada 20 saati geçemeyecek.
- Sağlık Bakanlığı'na ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredilen kurumlarla şehit aileleri, gaziler, TSK personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekâtına öncelikle sağlık hizmeti desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı teşkillerinde, TSK'da yedek subay olarak görevli sağlık sınıfı personel görevlendirilebilecek.
- Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği kurulacak.
- Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nün talebi ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'nün ihtiyaç göstermesi üzerine, Milli Savunma Bakanı onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılacak.
- Komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranlar istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanacak.
- Milletvekillerinin askerlik yükümlülükleri, üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenecek.
- Hizmet süresinin ilk 5 ayını tamamlayan uzman erbaşlara bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilecek.
- Devre kaybeden askeri öğrenciler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri, devre kaybettikleri süre için genel sağlık sigortası kapsamına alınabilecek..