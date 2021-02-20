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’de 4.1 şiddetinde deprem! ve ’da da hissedildi!

ve hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre - açıklarında 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Rodos Adası kıyılarında gerçekleşen sarsıntılar Türkiye'de Muğla ili - ilçeleriyle ve ’da da hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

Giriş Tarihi: 20.2.2021 20:18 Son Güncelleme: 20.2.2021 20:21 ABONE OL
Akdeniz’de 4.1 şiddetinde deprem! Marmaris ve Antalya’da da hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 20.00'de 4.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: AKDENİZ'DE 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Muğla ve Antalya'da da hissedilen son dakika Akdeniz deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN DETAYLARI

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Akdeniz’de 4.1 şiddetinde deprem! Marmaris ve Antalya’da da hissedildi!
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