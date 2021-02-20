Antakya ve Defne’de 42 kasap denetlendi

Hatay Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı gıda mühendisleri, Antakya ve Defne'de 42 kasabı denetledi.

Büyükşehir ekipleri, denetimlerde etlerin mühürlerini, belgelerini ve iş yerlerinin temizlik durumunu kontrol etti. Vatandaşların sağlığını gözeten ve kurallara uyan esnaflara teşekkür etti.

HBB ekipleri ayrıca, pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle iş yeri sahipleri ve çalışanlarının maske-mesafe-hijyen kuralına da uygun davranıp davranmadığını kontrol etti.

Tespit edilen eksiklikleri iş yeri sahiplerine ileten Büyükşehir ekipleri, yaptıkları denetimlerdeki temel amacının tüketiciyi korumak olduğunu ifade etti.