Başiskele’de zincirleme kaza

D-130 Karayolu üzeri Kocaeli Başiskele İlçesinde gece geç saatlerde meydana gelen zincirleme trafik kazası iddialara göre şu şekilde gelişti. Gölcük istikametine seyir halinde olan Polat Şimşek idaresindeki 41 AAF 812 plakalı otomobil, Yeniköy sapağı mevkiinde kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı ve takla atarak yola savruldu. Takla atan araç ile aynı istikamette seyir halinde olan olan Z.A. idaresindeki 41 H 8132 plakalı otomobil ise kaza yapan aracı görünce ona çarpmamak amacıyla aniden sağ şeride manevra yaptı. Ancak hemen arkasında gelmekte olan M.U. idaresindeki 41 P 0230 plakalı işçi servisi ile çarpıştı.

2 YARALI

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine, kısa sürede olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 41 AAF 812 plakalı otomobilin sürücüsü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine, diğer otomobilin sağ koltuğunda bulunan ve hafif yaralanan C.C.C. isimli şahıs ise Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.