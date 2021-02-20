Bir depoda ele geçirildi! Piyasa değeri tam iki milyon lira!

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan bir depoda sağlıksız koşullarda imal edilen nargile tütünlerinin, muhtelif markalara ait nargile tütünü poşetlerine doldurulduğunu tespit etti. Üzerlerine sahte etiketler yapıştırılan kaçak nargile tütünlerinin piyasaya sürüleceği iddia edilen adreste yapılan aramalarda piyasa değeri iki milyon lira olan beş ton 545 kilogram satışa hazır halde kaçak nargile tütünü, 60 bin 300 kaçak nargile tütünü poşeti, 10 bin nargile tütünü etiketi, 300 adet nargile tütünü kutusu ve bir paketleme cihazı ele geçirildi. Dört şüpheli gözaltına alındı.