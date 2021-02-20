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Büyükşehir, Belediyesi kısıtlamada yardımlarını sürdürüyor

, sokağa çıkma kısıtlamasında dar gelirli ailelere gıda yardımını sürdürüyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 20.2.2021 15:52 ABONE OL
Büyükşehir, Belediyesi kısıtlamada yardımlarını sürdürüyor

Pandemi sürecinde vatandaşlara yönelik sosyal yardım projelerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında dar gelirli ailelerin kapısına kadar giderek mesailerine devam ediyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanları ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile ziyaret ettikleri evlerde tek tek kapıları çalarak içerisinde çeşitli temel tüketim malzemelerinin yer aldığı gıda kolilerini ailelere teslim ediyor. Ziyaret ettikleri evlerde yaşayan vatandaşların herhangi bir isteği ve eksiğinin olup olmadığını da soran ekipler, ihtiyaç duyulduğu her an Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızdayız mesajını iletiyor.

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Büyükşehir, Belediyesi kısıtlamada yardımlarını sürdürüyor
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