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Giriş Tarihi: 20.2.2021 18:53 Son Güncelleme: 24.5.2021 12:22

Çırılçıplak soyunup sokak ortasında koştu!

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Çırılçıplak soyunup sokak ortasında koştu!

Kısıtlama gününde ’nın en ünlü caddelerinden birinde şok eden görüntüler yaşandı. 33 yaşındaki S.Y isimli kadın çırılçıplak soyunarak çıktığı caddede polis noktasına doğru koştu.

Bursa'nın Heykel olarak bilinen en ünlü caddesi olan Atatürk caddesinde polisi ve görenleri şaşkına çeviren dakikalar yaşandı. İstanbul Bakırköy nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen 33 yaşındaki S.Y isimli kadın, aniden cadde ortasında soyunarak polis ekiplerinin bulunduğu uygulama noktasına doğru koşmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar ve polis ekipleri, kadının çevrede görünmemesi için kendini siper etti.

"GÖREVİMİ YAPTIM BABA" DİYE BAĞIRDI

Uygulama noktasına çıplak halde gelen kadın "Görevimi yaptım baba" diye bağırarak çığlık atmaya ve ağlamaya başladı. Polislerin sakinleştirmeye çalıştığı kadın bir türlü sakinleşmedi. Polisin kendini siper ederek bir parka yönlendirdiği kadın daha sonra kıyafetlerini giyerek polis otomobiline bindi.

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İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kadının daha önce de İzmir'de aynı eylemi gerçekleştirmekten kaydı bulunduğu öğrenildi. Kendini ifade etmekte zorluk çeken kadın için Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanlarından yardım istendi.

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Çırılçıplak soyunup sokak ortasında koştu!
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