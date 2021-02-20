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’nden Hoca için taziye mesajı

Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, dün vefat eden Hadis Alimi Hoca'nın vefatı nedeniyle İslam alemine taziyelerini iletti.

Giriş Tarihi: 20.2.2021 18:51 Son Güncelleme: 20.2.2021 18:51 ABONE OL
Dünya Alimler Birliği’nden Muhammed Emin Saraç Hoca için taziye mesajı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, dün vefat eden Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle Türkiye'ye ve tüm İslam alemine taziyelerini sundu.

Karadaği, Facebook'tan yayımladığı taziye mesajında, Saraç'ın İslam'a karşı savaş açıldığı ve İslam aleminin en ağır istismar biçimleriyle karşılaştığı bir dönemde iyi bir önder olarak doğduğunu ifade etti.

"Üstad, Müslümanların kalbinde sevginiz ne kadar büyük. Kaç genç Allah'ın sözlerini öğrenerek elinizde büyüdü?" ifadelerine yer veren Karadaği, Saraç'ı uzun yıllardır tanıdığını ve kendisinden istifade ettiğini belirtti.

Karadaği, "hidayet rehberi, hayır ekseni ve ilim adamı" olarak nitelendirdiği Saraç'ın İslam hukuku ile hakikati, içtihadı ile düşünceyi birleştirdiğini ve İslami ilimlerde bir derya olduğunu vurguladı.

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Dünya Alimler Birliği’nden Muhammed Emin Saraç Hoca için taziye mesajı
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