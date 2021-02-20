Dünya Alimler Birliği’nden Muhammed Emin Saraç Hoca için taziye mesajı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, dün vefat eden Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle Türkiye'ye ve tüm İslam alemine taziyelerini sundu.

Karadaği, Facebook'tan yayımladığı taziye mesajında, Saraç'ın İslam'a karşı savaş açıldığı ve İslam aleminin en ağır istismar biçimleriyle karşılaştığı bir dönemde iyi bir önder olarak doğduğunu ifade etti.

"Üstad, Müslümanların kalbinde sevginiz ne kadar büyük. Kaç genç Allah'ın sözlerini öğrenerek elinizde büyüdü?" ifadelerine yer veren Karadaği, Saraç'ı uzun yıllardır tanıdığını ve kendisinden istifade ettiğini belirtti.

Karadaği, "hidayet rehberi, hayır ekseni ve ilim adamı" olarak nitelendirdiği Saraç'ın İslam hukuku ile hakikati, içtihadı ile düşünceyi birleştirdiğini ve İslami ilimlerde bir derya olduğunu vurguladı.