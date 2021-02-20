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Evde yalnızdı! 'da korkunç olay!

'da genç kadın, evinde çıkan yangında feci şekilde can verdi. (45),alevlerin arasında kaldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı...

DHA
Giriş Tarihi: 20.2.2021 09:32 Son Güncelleme: 20.2.2021 09:37 ABONE OL
Evde yalnızdı! Muğla'da korkunç olay!

Yangın, dün akşam Dalaman ilçesi Ege Mahallesi'ndeki bir evin 3'üncü katında çıktı. Elektirkli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede evi sardı. Evde yalnız yaşayan Gül Ayşe Gazezoğlu alevlerin arasında kaldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı. Gazezoğlu önce Dalaman Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi. Vücudunun yüzde 60'ında yanıklar olduğu tespit edilen Gazezoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Evde yalnızdı! Muğla'da korkunç olay!
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