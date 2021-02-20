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’da korkutan kaza! Boş yolda takla attı

’da sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu sabah saatlerinde bir araç kaza yaptı. Öndeki otomobilin ani fren yapmasıyla savrulan araç, bariyerlere çarpıp takla attı. Aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kazaya karışan araç ise işte böyle görüntülendi.

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Giriş Tarihi: 20.2.2021 10:04 Son Güncelleme: 20.2.2021 10:07 ABONE OL
İstanbul’da korkutan kaza! Boş yolda takla attı

Olay, Haramidere TEM Bağlantı yolu Avcılar istikameti üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde bulunan 34 FB 9532 plakalı aracın sürücüsü Anıl Önder, önündeki aracın ani fren yapmasıyla direksiyonu sağa doğru kırdı.

ÖNCE BARİYERLERE ÇARPTI SONRA TAKLA ATTI

Sağa doğru savrulan araç önce bariyerlere çarptı, daha sonra da kazanın etkisiyle takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olayın ardından kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri, Anıl Önder'i hastaneye kaldırdı. Sürücü Özer'in durumunun iyi olduğu ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

İstanbul’da korkutan kaza! Boş yolda takla attı

BİR ŞERİT KAPANDI

Yaşanan kaza sebebiyle bir şerit trafiğe kapandı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluşmadı. Olay yerine gelen polisin konuyla ilgili çalışma başlattı.

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İstanbul’da korkutan kaza! Boş yolda takla attı
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