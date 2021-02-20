Olay, Haramidere TEM Bağlantı yolu Avcılar istikameti üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde bulunan 34 FB 9532 plakalı aracın sürücüsü Anıl Önder, önündeki aracın ani fren yapmasıyla direksiyonu sağa doğru kırdı.

ÖNCE BARİYERLERE ÇARPTI SONRA TAKLA ATTI



Sağa doğru savrulan araç önce bariyerlere çarptı, daha sonra da kazanın etkisiyle takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olayın ardından kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri, Anıl Önder'i hastaneye kaldırdı. Sürücü Özer'in durumunun iyi olduğu ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

İstanbul’da korkutan kaza! Boş yolda takla attı

BİR ŞERİT KAPANDI



Yaşanan kaza sebebiyle bir şerit trafiğe kapandı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluşmadı. Olay yerine gelen polisin konuyla ilgili çalışma başlattı.