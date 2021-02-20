İzmit Körfez’ini kuşlar kapladı!

Bir zamanlar ağır kokusu ve kirli görüntüsü ile insanların yanından geçerken burnunu tıkadığı, dinlenmek için bile kenarında oturmadığı İzmit Körfez'i son 18 yılda yapılan çalışmalar ile hem kokusuz, hem de temiz bir görünüme kavuştu. Yapılan dev arıtma tesisleri, Körfez'e akan derelerin önüne çekilen setler, Deniz'den yapılan temizleme çalışmaları ve gerek havadan gerekse denizden yapılan sıkı denetimler sayesinde, Körfez'in yıllardır mahrum kaldığı hem deniz altında ki hem de üzerindeki canlı popülâsyonu arttı.

BU YIL KONAKLADILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sayesinde temizlenen ve canlı popülâsyonunun arttığı İzmit Körfezi, sıcak bölgelere göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek içinde tercih noktası oldu. Aralarında Flamingo, gri balıkçıl, kum kuşu ve birçok göçmen kuşu, besin açısından zengin olan İzmit Körfez'inde mola verirken, bu yıl mola vermekle kalmayarak kış aylarında da bu bölgede konaklayarak geçiriyor.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

İzmit Körfez'i bu yıl ender olarak görülen bir doğa olayına da ev sahipliği yaptı. Soğuk ve kar yağışlı havalara rağmen, renkleri ve görünümleriyle dikkat çeken Flamingolar, sıcak bölgelere göç etmek yerine bu yıl besin açısından zengin olan İzmit Körfez'inde konakladı. 100'ün üzerinde bir flamingo sürüsü hala Körfez'de konaklarken, Körfez'in müdavimi olan kara batak, yaban ördeği, yeşilbaş ördek ve daha bir çok kuş türü ile her gün renkli görüntüler oluşturuyor.

168 FARKLI KUŞ TÜRÜ

Bu kuşları en çok Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen İzmit Körfez'inin doğu kıyısında, bugüne kadar tespit edilen 168 farklı kuş türü barınıyor. Koruma altındaki sulak alan, şehir merkezinde çeşitli kuş türlerini bir arada gözlemeye imkân sağlıyor.