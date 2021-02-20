Jandarma sokağa çıkma yasağında hizmet verdi

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçları tespit edilerek yardımcı olunmuş, yasak sürecinde evlerinin bahçesinde olan kadınlara Aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısmı tarafından sohbet ortamında 6284 sayılı yasa konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

YİYECEK DAĞITILDI



Ayrıca bölgede bulunan çocukların isteği doğrultusunda birlikte kardan adam yapılarak çocuklara boyama kitabı dağıtılırken, bölgede soğuk kış günlerinde can dostlar unutulmayarak, kendilerine yiyecekleri verildi.