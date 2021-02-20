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Jandarma sokağa çıkma yasağında hizmet verdi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan kontroller esnasında yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını, çocuklara boyama kitabı dağıtılmasını ve soğuk kış günlerinde can dostları unutmadılar.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 20.2.2021 21:48 ABONE OL
Jandarma sokağa çıkma yasağında hizmet verdi

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçları tespit edilerek yardımcı olunmuş, yasak sürecinde evlerinin bahçesinde olan kadınlara Aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısmı tarafından sohbet ortamında 6284 sayılı yasa konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

YİYECEK DAĞITILDI


Ayrıca bölgede bulunan çocukların isteği doğrultusunda birlikte kardan adam yapılarak çocuklara boyama kitabı dağıtılırken, bölgede soğuk kış günlerinde can dostlar unutulmayarak, kendilerine yiyecekleri verildi.

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Jandarma sokağa çıkma yasağında hizmet verdi
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