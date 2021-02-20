Kahtalı Mıçe kimdir? İbo Show konuğu Kahtalı Mıçı hayatı ve gerçek ismi...

Kahtalı Mıçe bu Cumartesi İbo Show konuğu olacak. İlginç ismi ile dikkat çeken ve dönem dönem gündem olan Kahtalı Mıçe, bugünkü program öncesi de İbo Show takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İsmi ve türküleriyle vatandaşların dikkatini çeken Kahtalı Mıçe kimdir ve hangi eserleri seslendirmiştir? Türkücü Kahtalı Mıçı şarkıları ve gerçek ismi başta olmak üzere hayatı hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

KAHTALI MIÇE KİMDİR?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçı, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğmuştur.