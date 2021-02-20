Katmerci Ali taşla öldürüldü

Gaziantep'te tartıştığı bir kişi tarafından sokakta başına taşla vurulan Katmerci Dayı adlı tatlı işletmesinin sahibi Ali Arslantaş (35) yaşamını yitirdi.

Şehitkamil ilçesinin Batıkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, şehirde Katmerci Dayı adıyla birkaç tatlı dükkanı bulunan Ali Arslantaş ve Ali P, sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerinde Ali P. Yolun kenarında bulunan taşla Arslantaş'ın başına vurdu. Başından yaralanan Arslantaş, olay yerine çağrılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Arslantaş, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Ali Arslantaş'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.