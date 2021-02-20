Kayak keyfi uçurumda son buldu

Kocaeli Kartepe İlçesinde bulunan kayak merkezinde, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kayarken pistten çıkan ve uçuruma yuvarlanan Kuveyt uyruklu A.A Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı.

Başiskele İlçesinde oturan ve kayak yaparken pistten çıkarak uçuruma yuvarlanan A.A burada mahsur kaldı. Arkadaşı olayı görüp yardım istemesi üzerine bölgeye giden JAK Timi teknik malzemeler ile A.A'nın yanına inerek kendisini sedyeye bağlayıp yukarı çekti.

Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışma sonrası herhangi bir yara almadan kurtarılan A.A, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.