Kayseri'nin fedakar sağlık görevlileri

Kayseri'nin Sarız İlçesi Dallıkavak Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Güzel Çelik, koronavirüs aşısı için ilçeye gelemeyince sağlık ekibi, Güzel ninenin evine gitti. Kırsal Dallıkavak mahallesine doğru yola çıkan Sarız ilçe Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekibi, bir süre sonra karlı yolda devam edemedi. Araçtan inen aşı ekibi kilometrelerce yürüyerek ulaştığı Dallıkavak mahallesinde Güzel ninenin koronavirüs aşısını yaptı. Sağlık ekibinin yaya olarak mahalleye gelmesi mahalle sakinlerinin de taktirini topladı.