Kızıltepe'de halı motifli cadde saat kulesi ile yeni görünümüne kavuştu

Mardin Kızıltepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan iki halı motifli caddenin kesiştiği Kilise Caddesindeki kavşağa saat kulesi yerleştirilerek bölge yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Yapılan yol ve çalışmalar kapsamında daha önce bulunduğu eski hastane caddesi girişindeki yol kavşağındaki yerinden sökülen saat kulesi yol çalışmalarının tamamlandığı kilise caddesi kavşağına yerleştirildi. Kilise caddesi çıkışında belediye ve eski hastane caddesine giden kavşağa yerleştirilen saat kulesi alana estetik bir görünü kazandırdı.

Temmuz 2020 tarihinde 220 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük halı motifli caddesini vatandaşların hizmetine sunan Kızıltepe Belediyesi, kendi rekorunu kırarak Eylül 2020 tarihinde 700 metre uzunluğundaki Kilise Caddesi'nde de halı motifli parke döşemesiyle Türkiye'nin en uzun halı motifli caddeyi vatandaşın hizmetine açtıktan sonra yapılan aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde saat kulesi ile taçlandırıldı.

Bölgede bulunan esnaf ve vatandaşlar caddenin yeni görünümünü çok beğendiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler.