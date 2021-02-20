Kumar oynatılan kahvehanelere baskın: 7 kişiye ceza

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız kahvehanelerde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Asayiş Şube ekiplerince yapılan denetimlerde, O.K (37) isimli şahsa ait ruhsatsız kahvehanede kumar oynandığı tespit edilmesi üzerine işyeri hakkında 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenilirken, toplam 4 şahsa 5 bin716 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Ayrıca denetimlerde, adli ve idari işleme gerekçe olan 106 adet iskambil kağıdı, yazboz ve 10 Türk lirası paraya el konulurken,söz konusu iş yerinde ayrıca alkol ve sigara tüketildiği tespit edilmiş olup gerekli tutanaklar tutulduğu öğrenildi.

Öte yandan, H.B (38) isimli şahsa ait bir başka kahvehanede yapılan kontrolde ise kapalı ortamda sigara tüketildiği tespit edilmiş olup gerekli tutanaklar tutulurken,Zonguldak genelinde kumar oynatılan yerler ve şahıslarla ilgili denetimlere aralıksız olarak devam edileceği verilen bilgiler arasında yer aldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kdz.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise M.Y (44) isimli şahsa ait olan ruhsatsız kahvehanede kumar oynayan 2 kişi ile kahvehane sahibine cezai işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçesinde ruhsatsız kahvehanede kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine işyeri sahibi hakkında, "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama " suçundan adli işlem yapılmış ayrıca işyeri sahibine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Aykırılıktan 3 bin 469 Türk lirası idari para cezası, kumar oynayan 2 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanuna göre 2 bin 672 Türk lirası maske takmamaktan 2 bin 700 Türk lirası olmak üzere toplamda 8 bin 841 Türk lirası idari para cezası uygulanmak üzere işlem yapıldığı bildirildi.

Ayrıca adli ve idari işleme gerekçe olan 108 adet iskambil kâğıdı, yazboz ve 320 Türk lirası paraya el konulurken, İl Emniyet Müdürlüğü Zonguldak genelinde kumar oynatılan yerler ve şahıslarla ilgili denetimlere aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi.