Muhammed Emin Saraç Hoca kimdir, kaç yaşındaydı? Muhammed Emin Saraç'ın hayatı ve kitapları...

Türkiye dün önemli bir değerini kaybetti. Ülkemizin önde gelen ilim adamlarından olan Hadis Âlimi Muhammed Emin Saraç Hoca hayatını kaybetti. Emin Saraç, uzun yıllardır talebe yetiştiriyordu. Bir süre önce koronavirüs ile enfekte olan Saraç, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Türkiye'de yetişen nadir hadis alimlerinden biri olan Saraç'ın vefatının ardından onun hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler Muhammed Emin Saraç'ın hayatı hakkında araştırma yapmaya başladı.

MUHAMMED EMİN SARAÇ KİMDİR?

Tokat'ın Erbaa kazasında Tanoba köyünde dünyaya gelen Emin Saraç, ilim tahsili yüksek bir aileden geliyordu. Dedesi Nakşibendiye'den Müderris Üzeyir Efendi Niksar'ın Keşfi Camii Medresesi'nde müderrislik yaptı. Müderris Üzeyir Efendi, dönemin sayılı uleması arasında gösteriliyordu. Dedesinin yanında 6 yaşında Kur'ân-ı Kerîm'i hatmederek hafızlığa başlayan Muhammed Emin Saraç'ın ağabeyi Bahaddin Saraç, kardeşleri Osman ve Yusuf ile kız kardeşleri, anne ve babaları tarafından Kur'ân-ı Kerim okumanın suç sayılabildiği dönemlerde Kur'ân-ı Kerim hâfızı olarak yetiştirilmişlerdir.

BABASI KURAN ÖĞRETTİĞİ İÇİN MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Babası Hafız Mustafa Efendi o dönemde çocuklarına Kur'ân-ı Kerîm okuttuğu için mahkemeye çıkarıldı. Hâkim, "Sen çocuklara Arapça okutuyormuşsun. Bu, doğru mu?" diye sorduğunda "Ben çocuklara kimsenin canına, malına ve ırzına tasallut etmeleri için bir şeyler öğretmiyorum; ben Kur'ân-ı Azîmüşşan'ı okutuyorum" dedi. Ancak mahkeme neticesinde 6 ay hapis cezası aldı.

İLK HADİS İCAZETİNİ SÜLEYMAN EFENDİ'DEN ALDI

Muhammed Emin Saraç Hocaefendi, 1940–43 yıllarında Niksar-Merzifon'da mukabeleler okudu. 1943'te ailesi tarafından tahsil için İstanbul'a Ali Haydar Efendi'nin tekkesine gönderildi. Ali Haydar Efendi, tekkesi sürekli gözlem altında tutulduğu için M. Emin Saraç'ı Fatih Camii Baş İmamı Ömer Efendi'ye emanet etti. Ömer Efendi'nin yanında Kur'ân talimi yapmaya ve Telhîs okumaya başladı. M. Emin Saraç Fatih Camii'nde üç ay misafir kaldıktan sonra Kargümrük'teki Üçbaş Medresesi'ne gitti. Burada ikamet eden ve 65 sene başkayyımlık yapan Süleyman Efendi'den Buhâri-i Şerif'in birinci ve ikinci ciltlerini okudu. M. Emin Saraç, ilk hadis icazetini muhaddis Hacı Ferhad-ı Rizevî silsilesinden gelen icazetname ile Süleyman Efendi'den aldı.