Pendik’te evlat vahşeti: Annesini kalbinden bıçakladı

Olay, 20.30 sıralarında Pendik Yayalar Mahallesi Feyz Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Saliha Duran, yaklaşık 6 yıl önce İbrahim Çetin ile dini nikahla ikinci evliliğini yaptı.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Akşam 20.30 sıralarında Saliha Duran'ın eski eşinden olan oğlu Mehmet Türk, Pendik'te yaşayan annesinin yanına geldi. Kapıyı vuran Türk, kapıyı açan annesini kalbinden bıçakladı.



KADININ DURUMU AĞIR



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Mehmet Türk 'ü gözaltına aldı. İlk müdahalesi olay yerinden yapılan Saliha Duran, ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Duran'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği dairede inceleme yaptı. Yapılan incelemeden sonra polis olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.