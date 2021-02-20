Polis memurlarına bıçaklı saldırı!

Kocaeli Derince İlçesi Yenikent Mahallesi Pehlivan Sokak üzerinde gece geç saatlerde yaşanan olay, iddialara göre şu şekilde gelişti.

Vatandaşlar Pehlivan Sokak üzerinde bulunan bir sitedeki daireden yüksek ses geldiğini ve rahatsız olduklarını belirterek polise ihbarda bulundu. 112 Acil Yardım Hattından yapılan ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekibi adrese giderek kontrollerde bulundu. Evden gelen yüksek sesi alan ekipler, evin kapısını çalarak uyarmak istedi. Ancak evde bulunan 2 kişi polis ekipleri ne tepki gösterip olay çıkarması üzerine, ekipler kişiler hakkında gürültüden dolayı işlem yapmak istedi.

İşte tam bu esnada ismi alınamayan şahıslardan biri eline geçirdiği bıçak ile polis ekiplerine saldırdı. Olayda bir polis memuru kasığından diğeri ise sırtından bıçakla yaralandı. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan polis memurları sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İsimleri öğrenilemeyen kişilerden biri evde, diğeri ise apartman boşluğunda yakalanarak gözaltına alındı. Bıçaklanan polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.