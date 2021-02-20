Şanlıurfa'da caddeler ve sokaklar boş kaldı

Türkiye'de yaklaşık bir yıldan fazladır hayatımızda olan koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasın da bu hafta da kentin bir çok işlek yerlerinde sessizlik hakim oldu. Şanlıurfa'da kısıtlamanın uygulanmadığı günlerde özellikle havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştururken, hafta sonu yaşanan yoğunluktan eser kalmadığı görüldü

İçişleri Bakanlığı genelgesinde, hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi. Buna göre, alınan yeni önlemler doğrultusunda hafta sonu için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, dün saat 21.00'de başladı. Kısıtlama, 22 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni bir karar alınıncaya kadar ilerleyen hafta içi ve hafta sonlarında da uygulanmaya devam edilecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.