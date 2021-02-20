Şanlıurfa'da otomobil tarlaya yuvarlandı, 5 yaralı

Kaza Şanlıurfa -Viranşehir karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, seyir halinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 42 AFH 100 plaklı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin bildirmesiyle olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı