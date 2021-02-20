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'da otomobil tarlaya yuvarlandı, 5 yaralı

-Viranşehir yolunda otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarladı. Kazada 5 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 20.2.2021 11:29 ABONE OL
Şanlıurfa'da otomobil tarlaya yuvarlandı, 5 yaralı

Kaza Şanlıurfa -Viranşehir karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, seyir halinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 42 AFH 100 plaklı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin bildirmesiyle olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Şanlıurfa'da otomobil tarlaya yuvarlandı, 5 yaralı
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