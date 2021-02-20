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'da tefecilere operasyon

’nın ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda senet ele geçirirken olayla 2 kişi gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 20.2.2021 13:39 ABONE OL
Şanlıurfa'da tefecilere operasyon

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Viranşehir ilçesinde tefecilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda; A.E. ve İ.D. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların nakit ihtiyacı olan mağdurlara yüksek faizli borç para vererek karşılığında senet imzalattıkları, imzalattıkları senetleri icraya vererek mağdur şahısları zor duruma düşürdükleri tespit edildi. Ekipler ev ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda 2 adet tabanca, 6 adet tapu senedi ve borçlu şahıslara ait toplam değeri yaklaşık 500 bin Türk lirası olan 6 adet senet ile çok sayıda dokümana el geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Şanlıurfa'da tefecilere operasyon
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