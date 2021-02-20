Şanlıurfa'da tefecilere operasyon

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Viranşehir ilçesinde tefecilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda; A.E. ve İ.D. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların nakit ihtiyacı olan mağdurlara yüksek faizli borç para vererek karşılığında senet imzalattıkları, imzalattıkları senetleri icraya vererek mağdur şahısları zor duruma düşürdükleri tespit edildi. Ekipler ev ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda 2 adet tabanca, 6 adet tapu senedi ve borçlu şahıslara ait toplam değeri yaklaşık 500 bin Türk lirası olan 6 adet senet ile çok sayıda dokümana el geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.