Siirt'te hasta ve yolda mahsur kalan koruyucular kurtarıldı

Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde ikamet eden 75 yaşındaki şeker hastası Mizgin Takın ve görevden dönen köy Koruyucuları kurtarıldı.

Pervari, Eruh, Şirvan, Baykan, İlçelerinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini ve şuan itibariyle ilçelerde kapalı köy yolunun bulunmadığının açıklayan Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat; "Şuan itibariyle kapalı olan köy yolumuz bulunmaktadır. Bazı köylerimizde kar yağışın devam ettiği ve bu bölgelere olası acil durumda ise ekiplerin hazır bekletildiğini belirtebilirim. Önceliğimiz hasta ve yollarda mahsur kalan araçlardır. Bu kapsamda Siirt'in Şirvan İlçesine Bağlı Elmadalı Köyünde yaşlı ve şeker hastası olan vatandaşımızı kurtardık. Diğer yandan ise Elmadlı köy yoluna düşen çığdan ötürü mahsur kalan ve görevden dönen bir koruyucu timini kurtararak köylerine sağ salim ulaştırılmıştır. Karla mücadele çalışmalarınız 7/24 devam etmektedir" dedi.