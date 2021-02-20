Şişli’de koronavirüs denetimi! İzinsiz sokağa çıkanlara cezai işlem uygulandı

Şişli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde Şişli Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Vergi dairesi ekiplerince korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Polis, birçok bölgede denetim noktaları kurarak vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

"DENETLEMEK ADINA BURADAYIZ"



Gazetecilere konuşan Kaymakam Ali Fuat Türkel, "Lokantalarımız, kuruyemiş dükkanları, tatlıcılar, balıkçılar, manavlar vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gösteriyor. Vatandaşlarımız da bu işletmelerden belli saatlere kadar ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Şu anda sürücü kursları dahil, kurslarımız da açıldı. Öğrencilerimiz derslerini görmeye başladı. Biz de vatandaşların izinli olup olmadıklarını, lokantaların müşteri kabul edip etmediğini denetlemek adına buradayız. Vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyoruz. Şu anda emniyetimiz, zabıtamız, maliye, tarım teşkilatlarımızla birlik beraberlik içerisinde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sahada ekiplerimiz var. Bu denetimler her hafta oluyor ama bu hafta çok daha fazla iş yerini denetleyip, maske ve mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyarmak, gerektiğinde de idari yaptırım uygulamak üzere çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.