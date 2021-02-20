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Son dakika: Bilim Kurulu üyesi uyardı! 'Mutant virüslere karşı aşıların etkisinde zayıflama var'

Sağlıkm Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. , mutant virüsün dünyada ve 'de daha fazla görülmeye başladığını belirterek, "şu anda mutant virüslere aşılar etkili ama aşıların etkisinde bir zayıflama var. O açıdan dikkatli olmak gerekiyor." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.2.2021 09:18 Son Güncelleme: 20.2.2021 09:24 ABONE OL
Son dakika: Bilim Kurulu üyesi uyardı! 'Mutant virüslere karşı aşıların etkisinde zayıflama var'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutant virüslere karşı aşıların etkisinde zayıflama olduğu için daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Özlü, "Tabii giderek şu anda toplumlarda sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada mutasyonlu virüsler yani varyant dediğimiz çok sayıda mutasyonun bir arada göründüğü yeni mutant virüsler daha fazla görülmeye başlıyor.

Artış var, bu tabii izlenmesi gereken bir durum. Çünkü bu artışlar beraberinde yeniden salgında dalgalanmayı getirecek mi Yeniden vaka sayılarında bir artış olacak mı Bütün endişemiz o.

Umarım kontrolünü sağlayabiliriz ama tabii bu virüslerin kontrolü daha zor, bulaşması daha kolay.

Dikkatli olmamız lazım. Şu anda mutant virüslere aşılar etkili ama aşıların etkisinde bir zayıflama var. O açıdan dikkatli olmak gerekiyor. Daha zayıf etkili ama hala etkili dedi.

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Son dakika: Bilim Kurulu üyesi uyardı! 'Mutant virüslere karşı aşıların etkisinde zayıflama var'
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