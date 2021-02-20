Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika! Ege Denizi’nde korkutan deprem! İzmir ve Manisa’da da hissedildi!

Son Dakika! ’nde korkutan deprem! ve ’da da hissedildi!

ve hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile () tarafından yayınlanan listesi verilerine göre Karaburun açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. kıyılarına oldukça yakın bir bölgede meydana gelen sarsıntılar ’de ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

Giriş Tarihi: 20.2.2021 19:03 Son Güncelleme: 20.2.2021 19:06 ABONE OL
Son Dakika! Ege Denizi’nde korkutan deprem! İzmir ve Manisa’da da hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Karaburun açıklarında saat 18.23'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 15.53 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve Manisa illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: EGE'DE 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM!

İzmir ve Manisa'da da hissedilen son dakika Ege Denizi deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN DETAYLARI

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika! Ege Denizi’nde korkutan deprem! İzmir ve Manisa’da da hissedildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA