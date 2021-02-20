Son Dakika! Ege Denizi’nde korkutan deprem! İzmir ve Manisa’da da hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Karaburun açıklarında saat 18.23'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 15.53 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve Manisa illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: EGE'DE 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM!

İzmir ve Manisa'da da hissedilen son dakika Ege Denizi deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;