Son dakika: Gaziosmanpaşa'da saldırgan baba dehşet saçtı! 2 oğlunu tabancayla bacağından vurdu

Son dakika haberleri... İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde deyim yerinde ise kan donduran bir olay yaşandı. 65 yaşındaki Nizamettin Güneş, tartıştığı iki oğlunu tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Uzun süre polis ekiplerine direnen saldırgan baba gözaltına alınırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜNCE TABANCAYLA ATEŞ AÇTI
Olay, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Narlı Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kısıtlama saatinde evde ailesiyle oturan Nizamettin Güneş (65), oğulları Kartal Güneş (27) ve Doğan Güneş'le (32) bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşadı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Nizamettin Güneş evde bulunan ruhsatsız tabancayla oğullarına ateş etti. Açılan ateş sonucu Doğan Güneş ve Kartal Güneş bacaklarından yaralandı.
GÖZALTINA ALINDI
Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri kendini eve kilitleyen saldırgan babayı uzun uğraşların ardından gözaltına aldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.