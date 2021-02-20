Son dakika: Gaziosmanpaşa'da saldırgan baba dehşet saçtı! 2 oğlunu tabancayla bacağından vurdu

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜNCE TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Olay, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Narlı Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kısıtlama saatinde evde ailesiyle oturan Nizamettin Güneş (65), oğulları Kartal Güneş (27) ve Doğan Güneş'le (32) bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşadı.