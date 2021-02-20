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Son dakika haberi: Üzerinde şeytan figürleri yer alıyor! Gaziantep'te ele geçirildi

Son dakika haberi: Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve üzerinde yazılar ve şeytan figürlerinin yer aldığı yılan derisini satmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakalandı. 340 santimetre uzunluğundaki İbranice yazılı derinin orta çağ'a ait olduğu düşünülüyor.

AA
Giriş Tarihi: 20.2.2021 11:28 Son Güncelleme: 20.2.2021 11:34 ABONE OL
Son dakika haberi: Üzerinde şeytan figürleri yer alıyor! Gaziantep'te ele geçirildi

Son dakika haberi: İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda M.K. ve M.E'nin elinde bazı tarihi eserlerin olduğu ve bunları satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi'nde bir bağ evine operasyon düzenleyen ekipler M.K. ve M.E'yi müşteri beklerken suç üstü yakaladı.

Adreste arama yapan ekipler, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen üzerinde şeytan figürleri olan İbranice yazılı 340 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.

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Son dakika haberi: Üzerinde şeytan figürleri yer alıyor! Gaziantep'te ele geçirildi
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