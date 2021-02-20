Son dakika: İzmir'de genç kızın cesedi bulunmuştu! Katil cinayeti anlattı!

İzmir'in Menderes ilçesinde, 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın cansız bedeninin ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulunması sonrasında gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden T.Ö.İ., Kınacı'yı daha önceden tanımadığını ve parkta tanıştığını söyledi.