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: 'de genç kızın cesedi bulunmuştu! Katil cinayeti anlattı!

haberi: 'de dün gece korkunç bir olay yaşandı. 4 gündür kayıp olarak aranan 'nın (20) cesedi ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulundu. Kısa sürede yakalanan T.Ö.İ. cinayeti itiraf ederek, bir anda kendini kaybederek genç kadını öldürdüğünü söyledi. Katil zanlısının, "Kendisiyle onun da rızasıyla birlikte oldum. Tecavüz etmedim. Daha sonra tartışmaya başladık ve ellerimle boğdum. Bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra cesedi battaniyeye sarıp Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkiindeki ormanlık alana attım. Çok pişmanım” dediği ifade edildi. Öte yandan, Kınacı’nın sosyal medya hesabından geçen 18 Ocak’ta yaptığı, “Korku kimseyi ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın” paylaşımı dikkat çekti...

İHA
Giriş Tarihi: 20.2.2021 13:04 Son Güncelleme: 20.2.2021 13:08 ABONE OL
Son dakika: İzmir'de genç kızın cesedi bulunmuştu! Katil cinayeti anlattı!

20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın cinayeti kurban gittiği anlaşıldı. Olay dün İzmir'de yaşandı. Ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'nın (20) katil zanlısı cinayeti itiraf ederek, bir anda kendini kaybederek genç kadını elleriyle boğduğunu söyledi.

İzmir'in Menderes ilçesinde, 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın cansız bedeninin ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulunması sonrasında gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden T.Ö.İ., Kınacı'yı daha önceden tanımadığını ve parkta tanıştığını söyledi.

Genç kadını otomobiline alarak Ürkmez Barajı mevkiine gittiklerini belirten T.Ö.İ., "Kendisiyle onun da rızasıyla birlikte oldum. Tecavüz etmedim. Daha sonra tartışmaya başladık ve ellerimle boğdum.

Daha Bir anda kendimi kaybettim. sonra cesedi battaniyeye sarıp Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkiindeki ormanlık alana attım. Çok pişmanım" dediği ifade edildi.

Öte yandan, Kınacı'nın sosyal medya hesabından geçen 18 Ocak'ta yaptığı, "Korku kimseyi ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın" paylaşımı dikkat çekti. Talihsiz kadının cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Son dakika: İzmir'de korkunç cinayet! Genç kızın cesedi bulundu!

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Son dakika: İzmir'de genç kızın cesedi bulunmuştu! Katil cinayeti anlattı!
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