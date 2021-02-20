Son dakika: İzmir'de öldürülmüştü! Son sözleri ortaya çıktı!

ÖLMEK İSTEMİYORUM

Cinayet sonrası kadına yardım için olay yerine giden müteahhit Murat Dursun, "Olayın yaşandığı sokağın yakınında oturuyorum. Sesleri duyunca yardım etmek için olay yerine geldim.

Yaralı kadın yerde yatıyordu. Kasık bölgesinden bıçaklanmıştı. Vatandaşlar yaralandığı bölgeye tampon yapıyordu. Yaralı kadın, 'Ölmek istemiyorum. Ne olur kurtarın beni' diyordu.

Ambulans geç geldi. Çok fazla kan kaybetti. Hastaneye erken götürülebilseydi, belki de kurtulurdu. Yaralı kadın daha sonra, 'Ben ölüyorum. Gidiyorum' dedi" şeklinde konuştu.

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